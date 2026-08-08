शिक्षकों की कमी से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, तीन घंटे बाद खोला

छीपाबड़ौद (बारां). छीपाबड़ौद क्षेत्र के टांची िस्थत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों और ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब तीन घंटे से बंद स्कूल का ताला खुलवाया जा सका।

ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांची में आस-पास के कई गांवों के बच्चे भी पढ़ाई करने आते हैं। इसके बावजूद स्कूल में केवल 4 से 5 शिक्षक ही कार्यरत हैं। विद्यालय में जो शिक्षक हैं, वे भी अधिकतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को संभाल रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। जानकारी मिलते ही तहसीलदार जितेन्द्र सिंह पंवार, नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर और कार्यवाहक शिक्षा अधिकारी नरेश मंगल मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और विद्यार्थियों से वार्ता की तथा उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर जल्द शिक्षक पदस्थापित कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद तीन घंटे बाद मुख्य गेट का ताला खोला गया। इस दौरान रघुवीर वर्मा, भाजपा वरिष्ष्ठ र्यकर्ता पवन टांची, गौरव, कुलदीप गुर्जर, दिलराज, मनोज, मनीष, अंकित, सुमित, रमेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।