23 से 25 जून के बीच निकल सकती है राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की लॉटरी, 1,14,579 आए आवेदन

Rajasthan Varishth Nagrik Teerth Yatra Yojana: सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब आवेदकों को लॉटरी का इंतजार है। लॉटरी के आधार पर चयनित वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थयात्रा करवाई जाएगी। योजना में इस वर्ष 56 हजार वरिष्ठजनों को यात्रा का अवसर मिलेगा। इन्हीं में से 6 हजार यात्रियों को सरकार की शर्तों के अनुसार हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी।देवस्थान विभाग की तीर्थयात्रा योजना-2026-2027 के लिए 27 मई से 10 जून तक वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश भर में कुल 1 लाख 14 हजार 579 आवेदन आए हैं और इनमें यात्रियों की संख्या 1 लाख 19 हजार 313 है। कोटा में 5 हजार 752 लोगों ने आवेदन किया है। यात्रा की शुरुआत अगले माह हो सकती है।