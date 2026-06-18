23 से 25 जून के बीच निकल सकती है राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की लॉटरी, 1,14,579 आए आवेदन

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Rajasthan Varishth Nagrik Teerth Yatra Yojana: सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब आवेदकों को लॉटरी का इंतजार है। लॉटरी के आधार पर चयनित वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थयात्रा करवाई जाएगी। योजना में इस वर्ष 56 हजार वरिष्ठजनों को यात्रा का अवसर मिलेगा। इन्हीं में से 6 हजार यात्रियों को सरकार की शर्तों के अनुसार हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी।देवस्थान विभाग की तीर्थयात्रा योजना-2026-2027 के लिए 27 मई से 10 जून तक वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश भर में कुल 1 लाख 14 हजार 579 आवेदन आए हैं और इनमें यात्रियों की संख्या 1 लाख 19 हजार 313 है। कोटा में 5 हजार 752 लोगों ने आवेदन किया है। यात्रा की शुरुआत अगले माह हो सकती है।
हवाई मार्ग से काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ, शेष स्थानों पर विशेष ट्रेन से भेजा जाएगा। योजना के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
जयपुर-13063
जोधपुर- 6422
कोटा- 5752
उदयपुर - 5078
अजमेर-4727
बीकानेर- 4527
पाली-4081
भीलवाड़ा- 3956
डूंगरपुर- 3599
सीकर- 3460
अलवर- 3089
हनुमानगढ़-3063
डीडवाना कुचामन- 3005
झालावाड -2967
श्रीगंगानगर-2958
चित्तौड़गढ़ - 2781
बांसवाड़ा- 2683
सवाईमाधोपुर-2606
बूंदी- 2603
चूरू-2556
नागौर- 2510
भरतपुर- 2446
सिरोही-2405
बारां- 2279
दौसा-2197
टोंक- 2057
झुंझुनूं-1976
ब्यावर- 1716
राजसमंद -1637
करौली -1530
सलूंबर-1521
जालौर -1514
बाड़मेर-1192
प्रतापगढ़-1081
बालोतरा-1063
धोलपुर-896
डीग- 865
कोटपुतली बहरोड- 826
खैरतल तिजारा- 715
जैसलमेर- 618
फलौदी- 559
|स्थान
|आवेदन
|यात्री
|द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ
|6957
|11682
|मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या
|4048
|6501
|सम्मेदशिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ
|606
|1078
|हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ
|8289
|13780
|कामाख्या, गुवाहाटी
|6582
|11393
|गंगासागर, कोलकाता
|8291
|13523
|जगन्नाथपुरी, कोणार्क
|13216
|22269
|रामेश्वरम, मदुरई
|45354
|76850
|वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर
|4238
|7132
|गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि
|864
|1431
|महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर,एलोरा
|6190
|10117
|बिहार शरीफ
|86
|138
|हुजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र
|184
|291
|पटना साहिब, पटना, बिहार
|157
|249
|तिरुपति, पद्मावती
|9517
|15879
|विभिन्न स्थानों के कुल यात्री
|114579
|119313
यात्रा के लिए आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लॉटरी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन प्रस्तावित रूप से 23 से 25 जून के बीच निकाली जा सकती है। सभी जिलों के निर्धारित कोटे के अनुसार वरिष्ठजनों को यात्रा करवाई जाएगी। विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है।
कृष्ण कुमार खंडेलवाल, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग
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