राहुल गांधी ने कोटा से छेड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन : बोले- ‘शिक्षा व्यवस्था जेब से पैसा निकालने का सिस्टम’

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें केवल विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को कार्यक्रम स्थल पर एंट्री नहीं दी गई। हालांकि कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता देखे गए। आयोजन को पूरी तरह छात्र-केंद्रित रखने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं की भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय कांग्रेस नेता तीन-चार दिन से जुटे थे। बैठकों के अलावा कोचिंग इलाकों में नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी किए गए।