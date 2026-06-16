राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले हटाए जा रहे होर्डिंग्स, कांग्रेस ने कहा- बीजेपी सरकार की नींद उड़ गई

जयपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जून को होने वाले कोटा दौरे से पहले राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की कोटा के दशहरा मैदान में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' महारैली से घबराई भाजपा सरकार पोस्टर-बैनर हटवा रही है और कोचिंग संस्थानों, पीजी व गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि छात्र कार्यक्रम में शामिल न हो सकें। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा करार दिया है।