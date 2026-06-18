Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में 19 जून को 35 जिलों में बारिश की संभावना, अगले 4 दिन के लिए IMD का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 22 जून तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें 19 जून को 35 जिलों में अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, झोंकेदार तेज हवाओं के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं फलौदी, नागौर, जैसलमेर, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, टोंक, सलूंबर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर, बारां, बांसवाड़ा और अजमेर जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।