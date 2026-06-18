Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 10 जिलों में 180 मिनट में बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट, 40 KMPH से चलेगी हवा!

Weather Updates : राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहीं, लेकिन मौसम केन्द्र ने पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह 7 बजे नई भविष्यवाणी जारी की है। जिसके तहत मौसम विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तीन घंटे के अंदर राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ 30-40 KMPH की रफ्तार से अचानक तेज हवाए, वज्रपात तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।