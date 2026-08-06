रेस्क्यू के दौरान 5 फीट लंबे कोबरा ने डंसा, पकड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे ‘टाइगर’, डॉक्टर ने किया कोटा रेफर

स्थानीय लोगों के अनुसार हयात खान को इलाके में वन्यजीव बचाव कार्यों के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य खतरनाक जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। इस घटना के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पहले रेस्क्यू पूरा किया और उसके बाद उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार कोबरा जैसे जहरीले सांपों के रेस्क्यू के दौरान बेहद सावधानी की जरूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल हयात खान चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। अभी वह कोटा के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती है जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी।