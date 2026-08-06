पत्रिका एक्सक्लूसिव: टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की व्यवस्था खत्म, नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, NHAI के आदेश जारी

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों के अनुसार टोल संग्रह व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लागू किया गया है। इससे टोल प्लाजा पर पारदर्शिता बढ़ेगी, वाहनों की आवाजाही तेज होगी और नकद लेन-देन से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी वाहन का फास्टैग काम नहीं कर रहा है या वाहन पर फास्टैग नहीं लगा है, तब भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा। इसके लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।