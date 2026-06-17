पत्रिका का विशेष आयोजन ‘जयपुर 6AM: एक्सपीरियंस योर सिटी’ की आगामी कड़ी 21 जून को, कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

Jaipur 6AM Experience Your City: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार, 21 जून को गुलाबी नगरी एक बार फिर सेहत, सकारात्मकता और सामुदायिक जुड़ाव का अनूठा उत्सव मनाने जा रही है। राजस्थान पत्रिका की पहल ‘जयपुर 6 AM : एक्सपीरियंस योर सिटी’ के तहत इस बार शहर के दो प्रमुख स्थलों शिप्रा पथ स्थित द्रव्यवती रिवर फ्रंट और गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में विशेष आयोजन किए जाएंगे। जहां जयपुरवासी योग, जुम्बा और अन्य स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में भाग लेकर दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करेंगे।