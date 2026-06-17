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पत्रिका का विशेष आयोजन ‘जयपुर 6AM: एक्सपीरियंस योर सिटी’ की आगामी कड़ी 21 जून को, कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर में ‘जयपुर 6 AM: एक्सपीरियंस योर सिटी’ की एक और कड़ी का आयोजन होने जा रहा है। इस विशेष पहल के तहत शहरवासी योग, जुम्बा और फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से सुबह की शुरुआत स्वास्थ्य और सकारात्मकता के साथ करेंगे। रजिस्ट्रेशन 18 जून से शुरू होंगे।

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जयपुर

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Akshita Deora

Jun 17, 2026

Jaipur 6AM

फोटो: पत्रिका

Jaipur 6AM Experience Your City: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार, 21 जून को गुलाबी नगरी एक बार फिर सेहत, सकारात्मकता और सामुदायिक जुड़ाव का अनूठा उत्सव मनाने जा रही है। राजस्थान पत्रिका की पहल ‘जयपुर 6 AM : एक्सपीरियंस योर सिटी’ के तहत इस बार शहर के दो प्रमुख स्थलों शिप्रा पथ स्थित द्रव्यवती रिवर फ्रंट और गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में विशेष आयोजन किए जाएंगे। जहां जयपुरवासी योग, जुम्बा और अन्य स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में भाग लेकर दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करेंगे।

पिछले आयोजनों में जिस तरह बड़ी संख्या में परिवारों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों ने भागीदारी निभाई, उसने यह साबित किया कि जयपुर केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि जागरूक और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाला शहर भी है। सुबह की ताजी हवा में जब सैकड़ों लोग एक साथ योग और फिटनेस गतिविधियों से जुड़ते हैं तो वह दृश्य केवल आयोजन नहीं, बल्कि शहर की सामूहिक चेतना का उत्सव बन जाता है।

इस बार भी विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और नागरिक संस्थाएं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में योग सत्र आयोजित होंगे, वहीं जुम्बा और अन्य फिटनेस गतिविधियां युवाओं और बच्चों को आकर्षित करेंगी। आयोजन का उद्देश्य केवल योग दिवस मनाना नहीं, बल्कि लोगों को नियमित स्वास्थ्य जागरूकता और सक्रिय जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर शहरभर से प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है, जिससे आयोजन का उत्साह और भी बढ़ जाएगा। साथ ही स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन भी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे, ताकि कार्यक्रम सफल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। यह पहल जयपुर को एक स्वस्थ और सक्रिय शहर के रूप में और मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विशेष बात यह है कि ‘जयपुर 6 AM’ अब केवल एक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह पहल लोगों को घरों से बाहर निकलकर अपने शहर, अपने पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और समुदाय से जुड़ने का अवसर देती है। व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ घंटे स्वयं के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए निकालने का संदेश भी यह मंच देता है। उक्त दोनों आयोजनों के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार 18 जून से शुरू होंगे।

अपडेट और वाइब के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें: Jaipur6AM

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Published on:

17 Jun 2026 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका का विशेष आयोजन ‘जयपुर 6AM: एक्सपीरियंस योर सिटी’ की आगामी कड़ी 21 जून को, कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

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