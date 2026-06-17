Rahul Gandhi Kota Visit: चार्टर विमान से कोटा आएंगे राहुल गांधी, नीट-पेपर लीक मुद्दे पर छेड़ेंगे राष्ट्रव्यापी अभियान

बैठक में डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक की घटना मोदी सरकार में 3 बार हो चुकी है। केंद्र सरकार पेपर लीक से जुड़े लोगों को बचाने में जुड़ी हुई है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सभी पदाधिकारी, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में छात्रों को लाकर उनकी मन की बात साझा करवाएं। बैठक में पूर्व विधायक करणसिंह राठौड़, पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल, डॉ. जफर मोहम्मद, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, शिवकांत नंदवाना, जिला महासचिव डॉ. विजय सोनी, पूर्व महामंत्री संजय यादव समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के साथ कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर छात्रों से संवाद किया और कार्यक्रम में अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।