Rahul Gandhi Kota Visit: कल ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे राहुल गांधी, छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट

राहुल गांधी ने एक्स पर 17 जून के कोटा कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। इसमें लिखा कि देश के हर युवा से मेरी एक बात- आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं। गुस्से में हैं। पर याद रखिए-जब सरकार सुनने को तैयार न हो, तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं 17 जून, कोटा। छात्रों की गूंज। आइए, मिलकर एक ऐसी हुंकार बनें जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत-फिर देश के हर कोने तक। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। और मैं आपके साथ हूं।