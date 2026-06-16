Abhijeet Dipke Interview : आत्महत्या के लिए सिस्टम जिम्मेदार, अभिजीत दिपके बोले- पेपरलीक रोकिए, हमें नहीं

इससे पूर्व जयपुर में कॉकरोज जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज का हमारा प्रदर्शन काफी बड़ा और बेहद सफल रहा। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन दिन-प्रतिदिन मजबूत और व्यापक होता जा रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा कि जहां तक आज हुई घटना का सवाल है, यह हमें डराने, धमकाने और असली मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। लेकिन हम किसी भी स्थिति में अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।