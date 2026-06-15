Ashok Gehlot : राजस्थान के किसानों के पक्ष में अशोक गहलोत की मांग, गेहूं खरीद की अंतिम तिथि और लक्ष्य बढ़ाए सरकार

Ashok Gehlot : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेशभर के किसानों के पक्ष में राज्य सरकार से गेहूं खरीद की अंतिम तिथि और खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट x पर लिखा कि राजस्थान के जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेशभर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का आक्रोश सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा है। हमेशा 30 जून तक होने वाली खरीद को इस बार पहले 31 मई और अब केवल 19 जून तक सीमित करने से हजारों पंजीकृत किसान अपनी बारी के इंतजार में सड़कों पर बैठे हैं। बारदाने की किल्लत और सुस्त उठाव के बीच ऊपर से बेमौसम बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिससे खुले में पड़ा लाखों क्विंटल अनाज भीगकर बर्बाद होने और नमी के कारण रिजेक्ट होने की कगार पर है।