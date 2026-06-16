Kota: नीट मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का छात्रों संग संवाद, भाजपा महामंत्री सुनील बसंल ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा

राहुल गांधी-फोटो: ANI, सुनील बंसल- फोटो- पत्रिका नेटवर्क
कोटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को नीट पेपर गड़बड़ी, परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर कोटा में छात्र संवाद-कोटा महारैली में शिरकत करेंगे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल प्रभारी सुनील बंसल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके कार्यक्रम को पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद ही परीक्षा है। ऐसे में वह कैसे संवाद करेंगे, यह समझ से परे है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई कर रही है और इस मामले की जांच अभी जारी है। बंसल मंगलवार को कोटा में मीडिया से '12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के' विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संबंध में खुलकर बातचीत की। उन्होंने सीजेपी के बारे में कहा कि ऐसे प्रयोग में देश में लंबे समय से हो रहे हैं। पहले प्रयोगों का जो हश्र हुआ, इसका भी वही होगा। सुनील बंसल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 50 साल से गुंडाराज चल रहा था। इसलिए जनता के मन का आक्रोश था, जो वोटिंग में बदला और यहां बंपर मतदान हुआ।
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कार्यक्रम बुधवार शाम 5.30 बजे दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच पर आयोजित होगा, जो करीब तीन घंटे तक चलेगा। यहां राहुल गांधी सीधे छात्रों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं और मन की बात सुनेंगे। इसके लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे वे छात्रों के बीच जाकर उनसे आमने-सामने बातचीत कर सकेंगे। इससे पहले म्यूजिक कॉन्सर्ट प्रोग्राम में पॉप सिंगर लश्करी और पॉप सिंगर कर्मा प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद राहुल गांधी रात को ही ट्रेन से दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे।
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