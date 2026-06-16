Kota: नीट मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का छात्रों संग संवाद, भाजपा महामंत्री सुनील बसंल ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई कर रही है और इस मामले की जांच अभी जारी है। बंसल मंगलवार को कोटा में मीडिया से '12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के' विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संबंध में खुलकर बातचीत की। उन्होंने सीजेपी के बारे में कहा कि ऐसे प्रयोग में देश में लंबे समय से हो रहे हैं। पहले प्रयोगों का जो हश्र हुआ, इसका भी वही होगा। सुनील बंसल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 50 साल से गुंडाराज चल रहा था। इसलिए जनता के मन का आक्रोश था, जो वोटिंग में बदला और यहां बंपर मतदान हुआ।