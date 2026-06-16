अभिजीत दिपके थप्पड़ कांड से फिर ताजा हुईं पुरानी यादें, नेताओं और अफसरों से जुड़े ये मामले नहीं भूला राजस्थान

इसी साल अप्रेल महीने में श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी संग कथित रूप से मारपीट और थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। दरअसल बिहाणी कॉलेज परिसर स्थित विधायक सेवा केंद्र में पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही थी। बैठक में राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के एईएन जगन्नाथ बैरवा और ठेका कंपनी एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर माहौल गरमा गया और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि तैश में आकर अधिकारियों ने विधायक बिहाणी के साथ हाथापाई कर दी और उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ बैरवा ने विधायक और समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था।