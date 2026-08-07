Har Ghar Tiranga Campaign : राजस्थान में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, बड़ा फैसला

Rajasthan Cabinet Decision : सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘हर घर तिरंगा-2026’ राष्ट्रव्यापी अभियान को प्रदेश में जन आंदोलन बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस वर्ष का अभियान राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को समर्पित है। राष्ट्रभक्ति के इस महापर्व को प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा।