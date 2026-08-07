पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान,FDI नियमों में बदलाव से छोटे उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर

FDI Rules Amendment: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने हाल ही में अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में बदलाव किए हैं ताकि बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स व्यापार को आसान बनाया जा सके और छोटे व्यवसायों, कारीगरों, किसानों और मछुआरों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सके। जयपुर में ब्रिक्स (BRICS) व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा कि इन बदलावों से हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, जूते और खाद्य उत्पादों जैसे सामानों के ई-कॉमर्स व्यापार में आसानी होगी।