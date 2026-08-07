JPSC Exam: CID ने जेपीएससी के तीन मौजूदा सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया, जांच का दायरा और बढ़ा

JPSC परीक्षा घोटाले से जुड़े मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षा संचालन का जिम्मा संभालने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी TSR Data Processing Pvt Ltd के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी उन्हें इस मामले का प्रमुख आरोपी मान रही है और उनके कथित नेटवर्क तथा अन्य लोगों से संबंधों की जांच कर रही है। कंपनी के कई अन्य अधिकारियों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।