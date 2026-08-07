JPSC-JSSC Protest: 4 मंत्रियों से वार्ता के लिए पहुंचे छात्र, बोले- एक भी मांग खारिज हुई तो जारी रहेगा आंदोलन

बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस जाने से पहले छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि SDM ने बातचीत करने की सरकार की इच्छा के बारे में जानकारी दी है। एकजुटता दिखाते हुए छात्रों ने झारखंड के लाखों युवाओं की चिंताओं को उठाने और मंत्रियों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया। रवींद्र पासवान ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल युवाओं के प्रतिनिधियों के तौर पर आगे बढ़ रहा है और उनकी सभी मांगें अहम हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार एक भी मांग को ठुकराती है, तो बातचीत को सफल नहीं माना जाएगा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ आंदोलन बिना रुके जारी रहेगा।