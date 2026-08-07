Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

वहीं नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट प्रभावी है। कल यानी आठ अगस्त को भी पूरे क्षेत्र में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक बारिश दर्ज की गई है। सफदरजंग में 6 अगस्त की सुबह 8.30 बजे से 7 अगस्त की सुबह 8.30 बजे के बीच 59.2 मिमी और शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 57.3 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा आयानगर में 87.4 मिमी, पालम में 73.5 मिमी, गुरुग्राम के नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी में 67.5 मिमी, पूसा में 59.5 मिमी, लोधी रोड में 49.3 मिमी और दिल्ली रिज में 49.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।