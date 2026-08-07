संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की बैठक, पंजाब चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों की चर्चा

हालांकि, अगर इस बार यह गठबंधन दोबारा बनता है, तो इसके नियम और शर्तें पहले जैसी नहीं होंगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा बराबरी के दर्जे पर गठबंधन चाहती है, जिससे सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर बातचीत काफी चुनौतीभरी हो सकती है। इस मुलाकात के बाद आप की प्रतिक्रिया भी तुरंत सामने आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या भाजपा और अकाली दल एक बार फिर साथ आ रहे हैं, जिससे इस बैठक के राजनीतिक असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गठबंधन औपचारिक रूप से बनता है, तो यह 2027 के चुनावों में पंजाब के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल देगा। हालांकि, दोनों दलों के लिए कृषि कानूनों के समय पैदा हुए अविश्वास को खत्म करना और सीटों का सही तालमेल बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होगी।