FCRA विवाद: अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का दोटूक जवाब, विदेशी फंडिंग पर कही बड़ी बात

भारत सरकार का कहना है कि FCRA का उद्देश्य वैध सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी योगदान के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार के अनुसार, "विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) को व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह अधिनियम वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान भारतीय कानूनों के अनुरूप प्राप्त, उपयोग और उसका उचित हिसाब-किताब रखा जाए।" सरकार का कहना है कि भारत का FCRA भी इसी तरह के वैश्विक कानूनों के दायरे में आता है। इनमें से कई विदेशी प्रभाव वाले कानून हाल के वर्षों में बनाए गए या उन्हें और मजबूत किया गया।