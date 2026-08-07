RJD में फेरबदल पर रोहिणी आचार्य बोलीं- यह बहुत पहले होना चाहिए था, लालू जी के रास्ते से ही बढ़ सकती है पार्टी

Rohini Acharya on RJD Organisational Reshuffle: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार में राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अपनी सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। पार्टी के इस बड़े फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने संगठन को भंग करने के फैसले का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। भविष्य में संगठन के पुनर्गठन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी केवल लालू प्रसाद यादव के विचारों और सिद्धांतों तथा अपने वफादार कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर ही आगे बढ़ सकती है।