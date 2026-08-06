अब तक चुप रहे उपेंद्र कुशवाहा, बेटे दीपक प्रकाश को MLC बनाए जाने के बाद भाजपा को लेकर दे दिया बड़ा बयान

वहीं, विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि अब उन सभी बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जो भी बातें पहले कही जा रही थीं, वे अब अप्रासंगिक हो गई हैं।