5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

नीट होगी फूल प्रूफ, जेईई की तर्ज पर परीक्षा कराने की तैयारी

नीट को फूल प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। क्या है सरकार की यह योजना? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Aug 06, 2026

NEET

नीट (File Photo)

नीट (NEET) पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार (Central Governement) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बताया है कि नीट परीक्षा को फूल प्रूफ बनाने के लिए जेईई (JEE) मेंस की तरह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा मॉडल को अपनाया जाएगा। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है। इसके साथ ही परीक्षा को वर्ष में दो बार आयोजित कराने की भी योजना है। इस दौरान सरकार की ओर से बीते दिनों उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में भी जानकारी दी गई।

गंभीरता से किया जा रहा है विचार

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में संरचनात्मक सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी अरविंद कुमार सिन्हा की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि एनटीए ने कई राष्ट्रीय परीक्षाओं को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा प्रणाली में बदल दिया, लेकिन नीट अभी भी पेन-और-पेपर मोड में है। अब इसे भी कंप्यूटर-आधारित परीक्षा प्रणाली में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जेईई की तरह दो-चरणों वाले मॉडल से शुरुआत करते हुए चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने का विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय हाई-लेवल टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और संबंधित पक्षों से सलाह लेने बाद ही लिया जाएगा।

अब तक ये कदम उठाए गए

'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' :- 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' लागू किया है। यह 2024 के उस कानून में संशोधन करता है जो पेपर लीक, उम्मीदवारों की जगह किसी और का परीक्षा देना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ और अन्य गलत कामों को अपराध मानता है। इसमें कड़ी सजा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रावधान शामिल हैं।

टास्क फोर्स का गठन :- कुछ दिन पहले ही एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि हैं। टास्क फोर्स को नीट सुधारों की समीक्षा कर सिफारिशें देनी हैं। यह तीन माह अपनी सिफारिशें सौंपेगी।

सुरक्षा का व्यापक सिस्टम तैयार :- इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट्स की हाई-लेवल कमेटी की देखरेख में सुरक्षा का व्यापक सिस्टम तैयार किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Supreme Court

Updated on:

06 Aug 2026 02:36 am

Published on:

06 Aug 2026 02:36 am

Hindi News / National News / नीट होगी फूल प्रूफ, जेईई की तर्ज पर परीक्षा कराने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शहरों के सीवेज से प्रदूषित हो रहीं नदियां-झीलें, सिर्फ 28% गंदे पानी का ही हो रहा उपचार

Urban sewage in river
राष्ट्रीय

स्तन कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया तरीका, रोशनी से नियंत्रित नैनोबॉट किया विकसित

Breast cancer therapy
राष्ट्रीय

बॉर्डर पर सैनिकों तक ड्रोन पहुंचाएंगे हथियार और राशन, सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू की

Logistic drone
राष्ट्रीय

‘अफ्रीका हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में शीर्ष पर’, नई दिल्ली में अफ्रीका डे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

S Jaishankar, Africa Day, India Africa Relations, African Union, G20, Viksit Bharat 2047, Agenda 2063, India Foreign Policy,
राष्ट्रीय

'कोर्ट और नैतिकता की बातें अब इतिहास', मनोनयन के बाद बोले मंत्री दीपक प्रकाश

bihar minister deepak prakash
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.