‘कोर्ट और नैतिकता की बातें अब इतिहास’, मनोनयन के बाद बोले मंत्री दीपक प्रकाश; उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- सब पहले से तय था

Bihar MLC Deepak Prakash: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद (MLC) का सदस्य मनोनीत किए जाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। 5 अगस्त को बिहार सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से MLC के तौर पर उनके मनोनयन की पुष्टि कर दी गई है। यह मनोनयन 31 जुलाई को देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर की गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद मंत्री दीपक प्रकाश और उनके पिता राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने NDA के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।