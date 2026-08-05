बांकीपुर जीत के बाद फिर जनता के बीच जाएंगे प्रशांत किशोर, 9 दिनों तक चलाएंगे विशेष अभियान

11 अगस्त: वार्ड संख्या 15, 18 और 40 से अभियान की शुरुआत होगी।

12 अगस्त: वार्ड संख्या 19, 22, 23 और 26 में संवाद आयोजित किया जाएगा।

13 अगस्त: वार्ड संख्या 29, 16 और 39 के निवासियों से सीधी बातचीत होगी।

14 अगस्त: वार्ड संख्या 17, 38 और 25 में बैठकें आयोजित होंगी।

16 अगस्त: वार्ड संख्या 30, 24 और 27 के लोगों के बीच होंगे प्रशांत किशोर।

17 अगस्त: वार्ड संख्या 28, 31, 35 और 21 में जनता से संवाद किया जाएगा।

18 अगस्त: वार्ड संख्या 37, 42 और 36 में जनसभा और बैठकें होंगी।

19 अगस्त: वार्ड संख्या 41 में एक इंटरैक्टिव सेशन के साथ इस नौ दिवसीय अभियान का समापन होगा।