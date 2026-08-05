EO Vimal Kumar Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला विमल की मौत का राज, सिर से लेकर लिवर तक गंभीर चोटें

सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर कहीं भी चाकू, तलवार या किसी अन्य धारदार हथियार से वार के निशान नहीं मिले। मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विमल कुमार की हत्या बेहद हिंसक तरीके से की गई थी। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में इस्तेमाल की गई वस्तु की जांच कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम बुधवार को डेहरी स्थित विमल कुमार के कार्यालय भी पहुंची और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार चालक मिथिलेश कुमार की पत्नी ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने हत्या नहीं की है। उनका आरोप है कि पुलिस दबाव बनाकर उनके पति को इस मामले में फंसा रही है