‘एक सीट हारने से नेता नहीं बदलता, पढ़े-लिखे लोग समझेंगे गणित’; प्रशांत किशोर के बयान पर बोले संजय सरावगी

संजय सरावगी ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार को स्वीकार किया और कहा कि पार्टी नतीजों की गंभीरता से समीक्षा करेगी। हालांकि, प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फएक विधानसभा सीट का उपचुनाव था। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता हैं और बिहार विधानसभा में एनडीए के पास दो-तिहाई का स्पष्ट बहुमत मौजूद है। ऐसे में एक विधायक के हटने या जीतने से एनडीए के नेता और सरकार पर कितना असर पड़ता है, यह बात राजनीति और लोकतंत्र के गणित को समझने वाले पढ़े-लिखे लोग ही भली-भांति जान सकते हैं।