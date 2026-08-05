मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम, पुराने नोटिस पर मांगा जवाब- IT मंत्रालय और मेटा के बीच कल भी बैठक

Parliament Standing Committee: संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने मेटा (Meta) के CEO मार्क जुकरबर्ग से Facebook पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत उसे प्राप्त 'सेफ हार्बर इम्युनिटी' (सुरक्षा कवच) वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है।