JPSC-JSSC Protest: 12 दिन के अनशन पर बोले हेमंत सोरेन, ‘सरकार के दरवाजे खुले हैं, छात्र आएं और बात रखें’

मुख्यमंत्री ने कहा, "कुल मिलाकर जांच एजेंसियां इस मामले पर पूरी गंभीरता और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही किसी ठोस समाधान तक पहुंचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। " हेमंत सोरेन ने कहा, "मैंने अभी तक गृह मंत्री से इस मुद्दे पर बात नहीं की है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा करूंगा।" उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद की अपील करते हुए कहा, "सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जिनकी भी कोई मांग है, वे आगे आकर अपनी बात रखें। सरकार को पहले से ही इस मुद्दे की काफी जानकारी है और यदि छात्र अपनी मांगें हमारे सामने रखते हैं, तो सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी।"