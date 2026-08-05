JPSC-JSSC Protest: झारखंड में भर्ती विवाद पर आर-पार, अनशन टूटा लेकिन आंदोलन नहीं; 7 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान

उधर, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब और उग्र होता नजर आ रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। JPSC, JSSC-CGL, JPSC-FRO और ACF समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। झमाझम बारिश के बावजूद छात्र प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं और दिनभर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। मंगलवार शाम छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए मार्च भी निकाला।