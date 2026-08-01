Jharkhand Students Protest: झारखंड में भी ‘जंतर-मंतर’ जैसा नजारा, JPSC-JSSC अनियमितताओं के खिलाफ चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी

jharkhand students protestझारखंड में JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन अब उग्र रूप लेने लगा है। बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन भी जारी है। शुक्रवार शाम छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला और JPSC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले गुरुवार को आजसू (AJSU) ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन तक मार्च किया था। NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध के बाद शुरू हुए छात्र आंदोलनों से प्रेरित होकर झारखंड में 'JSSC-JPSC भ्रष्टाचार मुक्त अभियान' के बैनर तले यह प्रदर्शन शुरू हुआ है।