AK-47 की गूंज पर उठे सवाल, एक गोली पुलिस की तो दो और किसकी? सिवान कांड पर सियासी संग्राम

यह मामला बिहार के सीवान जिले का है। सोशल मीडिया पर AK-47 से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने और "नैरेटिव गढ़ने" का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने छात्र आंदोलन से निपटने में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है।