बिहार: सीवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग क्यों हुई? घायल SP, उग्र भीड़ और पुलिस एक्शन की पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी

बिहार के सीवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीवान एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को निशाना बनाकर AK-47 से गोली चलाई। उनका यह भी दावा है कि छात्रों पर केवल AK-47 ही नहीं, बल्कि लॉन्ग रेंज राइफल और पिस्टल से भी फायरिंग की गई।