NEET पेपर लीक के विरोध में सीवान सुलगा, पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने; SP घायल, फायरिंग

NEET पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया गया बिहार बंद सीवान में हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किए जाने की सूचना है, जिसमें सीवान के पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन झा के घायल होने की खबर है।