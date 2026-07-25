NEET पेपर लीक के विरोध में सीवान सुलगा, पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने; SP घायल, फायरिंग

सीवान में जख्मी पुलिसकर्मी
NEET पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया गया बिहार बंद सीवान में हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किए जाने की सूचना है, जिसमें सीवान के पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन झा के घायल होने की खबर है।
इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि, इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी रहा। हालात बेकाबू होने पर पुलिस की ओर से 10 राउंड से अधिक फायरिंग किए जाने की सूचना है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
घटना के बाद सीवान में छात्रों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं, छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। फिलहाल छात्र गांधी मैदान और उसके आसपास डटे हुए हैं। तनाव कम करने के लिए प्रशासन की ओर से छात्र नेताओं से बातचीत कर मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।
प्रदर्शन के दौरान छात्रों की ओर से पथराव की सूचना मिलने पर सीवान के पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन झा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और वापस लौटने की अपील की। हालांकि, आरोप है कि प्रदर्शनकारी नहीं माने और पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान एक पत्थर एसपी पूरन झा को लगा, जिससे वे घायल हो गए।
इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस का दावा है कि इसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, तो हालात काबू में लाने के लिए करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के आसपास से हट गए, लेकिन इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है।
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