हाथों की मेहंदी सूखने से पहले उजड़ा सुहाग, शादी की अगली रात ही दूल्हे की मौत

इस घटना के संबंध में परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने बताया कि गुड्डू महतो की बारात 14 मई को बड़े ही धूमधाम और शान-शौकत के साथ गई थी। जहां रात में शादी की रस्में हुईं और अगले दिन 15 मई की सुबह दुल्हन की विदाई के बाद बारात उनके अपने गांव नगाई लौट आई। शुक्रवार की शाम को हंसी-मजाक और हल्के-फुल्के माहौल के बीच नवविवाहित जोड़े के बीच पारंपरिक 'कंगन छुड़ाने' की रस्म पूरी की गई। घर की महिलाओं ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया और रस्म पूरी होने के बाद शादी की लंबी रस्मों से थका हुआ पूरा परिवार रात का खाना खाकर सोने चला गया।