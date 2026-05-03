सीवान एनकाउंटर: हर्ष हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक गिरफ्तार

सीवान में रविवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस मुठभेड़ में पूर्व MLC और BJP नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू यादव मार गया। यह घटना सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के लद्दी गांव की है। पुलिस ने गश्ती और वाहन चेकिंग के दौरान उसे घेरकर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस पहले ही इस मामले में 27 अप्रैल को एक अन्य आरोपी छोटू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है। उस दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी।