सीवान रोड रेज में ताबड़तोड़ फायरिंग: पूर्व BJP MLC के रिश्तेदार के बेटे की हत्या, पिता गंभीर; पुलिस ने बनाई टीम

इस गोलीबारी में हर्ष कुमार सिंह और चंदन सिंह को कई गोलियां लगीं, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान ही हर्ष की मौत हो गई, जबकि चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, एसडीपीओ समेत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले पर सीवान के एसडीपीओ ने बताया कि गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। इस घटना में दो लोगों को गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है।