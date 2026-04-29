Bihar Cabinet: दारोगा के 20,937 पदों पर प्रमोशन कोटा फिक्स, बक्सर-मनेर गंगा पथ को मंजूरी; 63 एजेंडों पर मुहर

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेतिया राज एस्टेट के स्वामित्व वाली 3.159 हेक्टेयर भूमि पर एक हेलीपोर्ट के विकास के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को NOC दे दिया है, हालांकि भूमि का मालिकाना हक बिहार सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा, नए केंद्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए आरा (भोजपुर) और नवादा में 5-5 एकड़ भूमि को 1 रुपये के सांकेतिक किराए पर 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने का निर्णय भी लिया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के उद्देश्य से पटना में 51.19 करोड़ रुपये की लागत से एक नए भवन के निर्माण तथा साइबर कोषागार के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।