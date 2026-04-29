29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Cabinet: दारोगा के 20,937 पदों पर प्रमोशन कोटा फिक्स, बक्सर-मनेर गंगा पथ को मंजूरी; 63 एजेंडों पर मुहर

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बुधवार को सम्राट चौधरी कैबिनेट की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर लगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 29, 2026

bihar cabinet Meeting

bihar cabinet Meeting

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में बिहार के विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 63 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पुलिस विभाग में प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

दारोगा के 20,937 पदों पर प्रमोशन कोटा फिक्स

कैबिनेट ने बिहार पुलिस बल को मजबूत करने और उसके कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और समकक्ष रैंक के लिए स्वीकृत कुल 20,937 पद भरे जाने हैं। जिसमें से अब 50 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाने के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए गठित बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को अब भंग कर दिया गया है। इस कैडर में वर्तमान में सेवारत DSP, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर अब सीधे बिहार पुलिस कैडर में शामिल हो जाएंगे।

बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ को मंजूरी

राज्य में सड़क संपर्क को विश्व-स्तरीय मानकों तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने PPP मॉडल के तहत कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की मंज़ूरी दी है। इनमें सबसे प्रमुख बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ परियोजना है, जो लगभग 90 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अलावा बिदुपुर-दिघवारा उत्तरी गंगा पथ (56 किमी) और सारण के दरिहारा को गोपालगंज के डुमरिया घाट से जोड़ने वाली 73.51 किमी लंबी, 4-लेन वाली ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण के लिए भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी गई है।

आदर्श विद्यालय के लिए 800 करोड़

शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सम्राट कैबिनेट ने अपने खजाने खोल दिए हैं। राज्य के सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित करने के लिए 800 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के 208 ऐसे ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए 9,152 पदों के सृजन और 104 करोड़ रुपये के प्रारंभिक व्यय की मंज़ूरी दी गई है, जहां वर्तमान में एक भी ऐसा संस्थान मौजूद नहीं है।

बिजली सब्सिडी के लिए 23 हजार करोड़ स्वीकृत

आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री बिजली उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु 29,933 जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए 3,601 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान का आधिकारिक नाम अब बदलकर पटना चिड़ियाघर कर दिया गया है।

बेतिया राज की जमीन पर हेलीपोर्ट

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेतिया राज एस्टेट के स्वामित्व वाली 3.159 हेक्टेयर भूमि पर एक हेलीपोर्ट के विकास के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को NOC दे दिया है, हालांकि भूमि का मालिकाना हक बिहार सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा, नए केंद्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए आरा (भोजपुर) और नवादा में 5-5 एकड़ भूमि को 1 रुपये के सांकेतिक किराए पर 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने का निर्णय भी लिया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के उद्देश्य से पटना में 51.19 करोड़ रुपये की लागत से एक नए भवन के निर्माण तथा साइबर कोषागार के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

ये भी पढ़ें

गयाजी में ‘संविधान सुरक्षा’ पर संग्राम! पूर्व MLA को उठाकर 55 KM दूर ले गई पुलिस, RJD बोली- CM बंद करें तानाशाही
गया
EX MLA Satish Das

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

29 Apr 2026 07:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Cabinet: दारोगा के 20,937 पदों पर प्रमोशन कोटा फिक्स, बक्सर-मनेर गंगा पथ को मंजूरी; 63 एजेंडों पर मुहर

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स में दावा, बंगाल में खेला होबे की संभावना, असम और पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में जमीन सर्वे पकड़ेगी रफ्तार, प्रभार संभालते ही एक्शन में IAS जय सिंह, 24 जिलों में तैनात किए अफसर

bihar land survey
पटना

बंगाल में बदलाव की आहट? विजय कुमार चौधरी का दावा- दीदी का किला ढहना अब तय है

Vijay Kumar Chaudhary
राष्ट्रीय

गुस्से में लाल तेज प्रताप यादव ने दी चेतावनी, कहा- बनाया जा रहा मेरा मजाक, लेंगे लीगल एक्शन

Tej Pratap Yadav
पटना

'सिकंदर ने घुटने टेक दिए थे, तेजस्वी गैंग की क्या हैसियत? भागलपुर एनकाउंटर पर मांझी हुए आक्रामक

jitan ram manjhi
पटना

'BJP का गुंडा था रामधनी यादव!' तेजस्वी ने NDA नेताओं संग शेयर की फोटो, पूछा- जंगलराज पर अब चुप क्यों हैं?

ramdhani yadav with nitin nabin, ramdhani yadav with chirag paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.