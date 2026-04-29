बिहार: बीमारी ‘साबित’ करने के लिए हाथ में ड्रिप लगाकर लड़खड़ाते कदमों से सेंटर पहुंची सेविका, VIDEO वायरल

प्रेमलता हेंब्रम कटिहार जिले के सोहा मध्य भाग पंचायत के वार्ड संख्या 7 में आंगनवाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हैं। पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण वह काम पर नहीं जा पा रही थीं और छुट्टी पर थीं। उनका इलाज घर पर ही चल रहा था, लेकिन अधिकारियों को उनकी बीमारी पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच, बाल विकास परियोजना अधिकारी वीणा भारती सेंटर के निरीक्षण के लिए पहुंचीं और प्रेमलता को वहां गैर-हाज़िर पाया। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि प्रेमलता अपनी बीमारी का प्रमाण देने के बाद ही काम पर उपस्थित हों।