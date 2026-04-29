पटना: प्रैक्टिकल में नंबर जोड़ने के नाम पर 2.50 लाख की रिश्वत लेते सहायक कुलसचिव गिरफ्तार

पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव को 2.50 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी सहायक कुल सचिव के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।