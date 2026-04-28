गोपालगंज ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा! गुजरात होटल में रची गई खूनी साजिश, मुंबई से हथियार…

पुलिस को दिए बयान में आरोपी सुमित ने बताया कि करीब 20 दिन पहले गिरोह के सभी सदस्य गुजरात के उमरगांव स्थित होटल दर्शन में एकत्र हुए थे। वहीं इस वारदात को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई गई। उसने बताया कि इस घटना का मास्टरमाइंड कुख्यात मनिंदर मिश्रा उर्फ ‘बड़का भैया’ और गोलू मिश्रा थे, जिन्होंने दीपक ज्वेलर्स को लूटने की साजिश रची। अपराधियों को यह लालच दिया गया था कि दुकान में करोड़ों के जेवरात हैं और लूट के बाद मिलने वाले हिस्से से वे मुंबई में ऐशो-आराम की जिंदगी जी सकेंगे। गिरोह के प्रत्येक सदस्य को इस काम के बदले 10-10 लाख रुपये देने का वादा किया गया था।