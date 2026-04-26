26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Police Encounter: नवादा में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात मिंटू यादव जख्मी, हथियार बरामद

Bihar Police Encounter: बिहार के नवादा में रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी घायल हो गया। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 26, 2026

नवादा में एनकाउंटर

Bihar Police Encounter बिहार के नवादा में रविवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया। यह घटना रोह थाना क्षेत्र के कोशी गांव के पास राइस मिल के समीप हुई। घायल अपराधी की पहचान कुख्यात और 50 हजार के इनामी मिंटू यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और तीन कारतूस बरामद किए हैं।

इनामी बदमाश मिंटू यादव घायल

जमुई जिले के लछुआड़ गांव निवासी मिंटू यादव पर 23 जनवरी को रोह थाना क्षेत्र के कोशी गोड़ीहारी पथ पर ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर अशोक कुमार की नृशंस हत्या का आरोप है। इस मामले में पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मिंटू अपने साथियों के साथ दो अलग-अलग बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया। पीछा किए जाने की भनक लगते ही अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली मिंटू के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया।

बिहार का ताबड़तोड़ एक्शन

बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस लगातार एक्शन में है। दो दिन पहले पटना में ज्वेलरी शॉप लूटकांड के आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। रोकने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और वह घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी थी। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए। इससे पहले पटना के बेउर इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

26 Apr 2026 12:07 pm

Published on:

26 Apr 2026 10:48 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Police Encounter: नवादा में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात मिंटू यादव जख्मी, हथियार बरामद

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया मुख्यमंत्री, JDU ऑफिस में बांटे गए 'CM' वाले पैंपलेट!

bihar politics, नीतीश कुमार
पटना

Bihar Politics: बिहार कांग्रेस में सब ठीक नहीं, तारिक अनवर के बयान से खुली कलह की परतें

Immigration issues India Bangladesh
पटना

लव मैरिज का खौफनाक अंत: दूसरी शादी के लिए पति ने की स्कूल टीचर की हत्या

CG Double Murder Case: प्रेमिका और उसकी मां की हत्या, लिव इन पार्टनर को डबल आजीवन कारावास की सजा
पटना

Video: बेटे संतोष सुमन को लेकर भावुक हुए जीतन राम मांझी, बोले- उसने 8 महीने में ही मां को खो दिया, फिर सौतेली मां ने...

Jitan Ram Manjhi
पटना

चूहे खा गए ज़ब्त करेंसी नोट? सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल, दोषी महिला अफसर को जमानत

Supreme Court
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.