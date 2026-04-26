Bihar Police Encounter: नवादा में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात मिंटू यादव जख्मी, हथियार बरामद

जमुई जिले के लछुआड़ गांव निवासी मिंटू यादव पर 23 जनवरी को रोह थाना क्षेत्र के कोशी गोड़ीहारी पथ पर ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर अशोक कुमार की नृशंस हत्या का आरोप है। इस मामले में पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मिंटू अपने साथियों के साथ दो अलग-अलग बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया। पीछा किए जाने की भनक लगते ही अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली मिंटू के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया।