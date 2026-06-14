प्रिंस यादव की मौत पर बिहार में गरमाई सियासत; पप्पू यादव बोले- एक भाई जेल में, दूसरे की हत्या

नेपाल के विराटनगर में प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही पटना पहुंची, राजनीतिक हलकों में बयानों का दौर शुरू हो गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद हैं, दूसरे की हत्या। मेरी संवेदना परिवार के साथ है।"