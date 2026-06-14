प्रिंस यादव की मौत पर बिहार में गरमाई सियासत; पप्पू यादव बोले- एक भाई जेल में, दूसरे की हत्या

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव
Prince Yadav Death: पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हाल ही में हुए हमले और अंधाधुंध फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी और ज्ञानबिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। इस घटना ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को साफ़ तौर पर हत्या का मामला बताया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
नेपाल के विराटनगर में प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही पटना पहुंची, राजनीतिक हलकों में बयानों का दौर शुरू हो गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद हैं, दूसरे की हत्या। मेरी संवेदना परिवार के साथ है।"
बताया जा रहा है कि विराटनगर के एक होटल के बंद कमरे में प्रिंस की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। होटल मैनेजमेंट को इस बात का पता तब चला जब सुबह उनके कमरे से कोई हलचल नहीं हुई। जानकारी मिलने पर नेपाल की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। हालांकि, मौत की वजह अभी साफ नहीं है। नेपाल पुलिस उन सभी दोस्तों से पूछताछ कर रही है जो होटल में प्रिंस के साथ ठहरे हुए थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले के कुछ घंटों में कमरे के अंदर क्या हुआ था।
2 जून को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट (खान ग्लोबल स्टडीज़) पर हुए हमले के बाद दर्ज FIR में प्रिंस यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब से वह पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। प्रिंस यादव पटना से भागकर भारत-नेपाल सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाल के विराटनगर के एक होटल में अपने 6-7 दोस्तों के साथ छिपकर रह रहा था।
खान सर की कोचिंग पर हमले के बाद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, उस रात करीब 10:00 बजे क्लास खत्म होने के बाद कोचिंग बंद की जा रही थी। तभी अचानक ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के इशारे पर उनका भाई प्रिंस यादव, अभिषेक, रौशन और गौरव अपने साथ 15-20 लड़कों की भारी भीड़ लेकर वहां पहुंचे।
हमलावरों ने खान सर की कोचिंग के गार्ड चुनचुन (25 वर्ष) को खींचकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। हल्ला होने पर जब आसपास के लोग जुटने लगे, तो हमलावरों ने कोचिंग परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान खान सर के पोस्टर-बैनर फाड़े गए और वहां लगी बैरिकेडिंग को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया।
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