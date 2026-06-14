खान सर कोचिंग फायरिंग का नया वीडियो वायरल; छात्राएं बोलीं- कितनी गोली चल रही, हार्ट फेल हो जाएगा

सामने आए नए वीडियो में एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो को कोचिंग सेंटर के बगल में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की या छत से वहां रह रही छात्राओं ने रिकॉर्ड किया है। गोलियों की आवाज के बीच छात्राओं की घबराई हुई आवाजें साफ़ सुनी जा सकती हैं। वीडियो में एक छात्रा डरी हुई आवाज में कहती है, "कितना गोली चल रहा है, मेरा हार्ट फेल कर जाएगा।" इस दौरान वहां मौजूद एक अन्य छात्रा कहती है, "बताओ ना, डायरेक्ट गोली चल दिया… खान सर का बॉडीगार्ड था। ये एरिया अच्छा नहीं है।"