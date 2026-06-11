Khan Sir के समर्थन में उतरा अमेरिका में रहने वाला बिहारी युवक, कहा- गुरु दक्षिणा देने की बारी आ गई

पटना में चल रहे कोचिंग विवाद माहौल पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस बिहारी युवक ने सीधे मीडिया पर निशाना साधा। वीडियो में युवक काफी गुस्से और जज्बात में नजर आ रहा है। युवक वीडियो में कहता है, "आज तक, आई रिपीट… आज तक ऐसा गिरा हुआ मीडिया हम नहीं देखे थे। भले ही हम खान सर के कोचिंग में कभी पढ़ने नहीं गए हों, लेकिन उनके वीडियो देख-देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है। खान सर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश का प्राइड हैं और अब वक्त आ गया है कि ऐसे गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाए। आई स्टैंड एंड सिट विद खान सर।"