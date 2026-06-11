पटना में तेजस्वी यादव के सामने बच्चे ने लालू यादव को बताया मसीहा, कहा- उनकी वजह से आज हम कुर्सी पर बैठते हैं; वीडियो वायरल

राबड़ी आवास में चारों तरफ चल रहे जश्न के बीच इस मासूम बच्चे ने लालू यादव के सामाजिक न्याय और जमीनी क्रांति के दौर को एक झटके में बयां कर दिया। बच्चे ने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए कहा, "लालू जी हमारे बिहार के लिए इतना अच्छा काम किए हैं। पहले (समाज के दबे-कुचले और शोषित वर्गों को) कोई खटिया पर भी नहीं बैठने देता था, आप ही का घर, आप ही का खटिया, फिर भी कोई बैठने नहीं देता था। लेकिन लालू जी की ही वजह से आज हम सब लोग सम्मान से कुर्सी पर बैठते हैं। पहले नया चप्पल, नया कपड़ा पहन कर जाने पर निकाल दिया जाता था, ये सब क्या था।"