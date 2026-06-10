Bihar MLC Election: सिर्फ 9वीं पास हैं BJP उम्मीदवार अनिल ठाकुर; न नौकरी, न कारोबार फिर भी लाखों की कमाई

चुनाव हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक, BJP उम्मीदवार अनिल ठाकुर ने सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उन्होंने 1993 में एनडी रुंगटा हाई स्कूल जलालगढ़ (पूर्णिया) से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। पेशे और रोजगार वाले हिस्से में अनिल ठाकुर ने खुद को किसान और समाज सेवक बताया है। हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास न तो कोई सैलरी वाली नौकरी है और न ही कोई रजिस्टर्ड बिजनेस। फिर भी, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए उनकी कुल घोषित सालाना आय 6,94,760 रुपये थी। उनकी आय का मुख्य और एकमात्र जरिया खेती है।