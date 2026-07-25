NEET पेपर लीक पर बिहार बंद के दौरान झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, SSP बोले- उपद्रवियों को हिरासत में लिया

Bihar Band Patna: NEET पेपर लीक मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान शनिवार को पटना की सदकोंपर जबरदस्त हंगामा हुआ। वामपंथी छात्र संगठनों AISA और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (RYA) के आह्वान पर आयोजित इस बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।